Врачи назвали первое действие при запоре

Гастроэнтеролог Матур посоветовала пить кофе при запоре

Чаще всего запоры вызваны образом жизни и условиями окружающей среды, считают доктор медицинских наук Суприя Рао и гастроэнтеролог Неха Матур. Эффективные методы борьбы с этим состоянием они назвали изданию Good Housekeeping.

Специалисты отметили, что трудности с опорожнением кишечника часто возникают в поездках из-за смены климата и привычного питания. Другими причинами могут быть обезвоживание, пассивный образ жизни или диета. По мнению Сатур, первое, что надо сделать при таком состоянии — выпить воды, а затем чашку кофе. «Кофеин улучшает перистальтику кишечника», — объяснила она.

Рао добавила, что слабительный эффект также имеют киви, причем есть их лучше вместе с кожурой. Также могут помочь ягоды, овощи, отруби, орехи, каши и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. По словам врача, содержащиеся в них пищевые волокна размягчают стул, но лишь в случае, если пить достаточно воды.

Кроме того, врачи посоветовали при запоре больше двигаться и гулять. Помочь опорожнить кишечник также может правильная поза в туалете. По их словам, для лучшего продвижения стула нужно сидя на унитазе подставить под ноги скамейку так, чтобы колени оказались немного выше бедер.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича посоветовала при запоре не задерживаться в туалете дольше пяти минут. По ее словам, долгое сидение на унитазе может вызвать проблемы с сосудами в области таза.