Взрыв и пожар произошли на судне в Ормузском проливе

19:06, 4 мая 2026

Yonhap: Взрыв и пожар произошли на южнокорейском судне в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Взрыв и пожар произошли в Ормузском проливе на сухогрузе Namu, оператором которого является южнокорейская компания. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.

По данным дипведомства, взрыв, за которым последовал пожар, произошел около 14:40 по Москве. Судно стояло на якоре у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Причины инцидента на данный момент устанавливаются.

В момент взрыва на борту находились 24 члена экипажа, включая шесть граждан Южной Кореи. О жертвах среди экипажа сообщений не поступало.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что два судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства. Вскоре в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

