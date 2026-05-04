Женщина услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына и спасла ему жизнь

Mirror: Британка Стейси услышала странный звук из комнаты сына и спасла его

Британка по имени Стейси рассказала, как однажды утром услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына Хейдена и спасла ему жизнь. Своей историей она поделилась в беседе с изданием Mirror.

По словам Стейси, утром 22 января 2026 года она собиралась уходить на работу, но решила проверить, как дела у ее сына, так как услышала из его комнаты странный храп. «Я поняла, что что-то не так. Сначала я подумала, что он спит, но звуки, которые он издавал, казались необычными. Это было ужасно», — рассказала она и добавила, что ее сын не просыпался.

Британка вызвала скорую помощь. Оказалось, что странными звуками было так называемое предсмертное дыхание — критический признак остановки сердца, характеризующийся ненормальным, судорожным дыханием, вызванным острой нехваткой кислорода в мозге.

Медики сделали Хейдену массаж грудной клетки и дефибрилляцию, после чего сердце подростка заработало. Юношу госпитализировали, в больнице выяснилось, что у него врожденный порок сердца. Через три недели его выписали, вскоре молодой человек вернулся к обычной жизни.

