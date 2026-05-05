02:01, 5 мая 2026

Провальный iPhone подешевел

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Продавцы iPhone Air по всему миру начали продавать устройства с большой скидкой. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты сослались на известного инсайдера под ником Digital Chat Station (DCS), который заявил, что спустя полгода после выхода на рынок ультратонкий смартфон Apple оказался невостребованным. Провальный аппарат начали продавать со скидкой по всему миру.

Конкретно в Китае, по данным DCS, было продано всего 700 тысяч единиц устройства. Это всего 5,7 процента от общего числа реализованных моделей серии iPhone 17. В Индии доля Air составила 4,5 процента, Малайзии — 4,3 процента, на Тайване — 4,2 процента.

Авторы Notebookcheck заметили, что в Германи Air начали продавать с большой скидкой — 822 евро (73 тысячи рублей). Для сравнения, более доступный и простой в оснащении iPhone 17 стоит 826 евро (73 тысячи рублей).

Специалисты предположили, что проблема может заключаться не только в высокой стоимости iPhone Air. По информации DCS, Samsung Galaxy S25 Edge и другие тонкие Android-смартфоны продаются еще хуже.

В начале мая источники издания MacRumors сообщили, что Apple прекратила разработку новых моделей Vision Pro. Инсайдеры рассказали, что шлем смешанной реальности провалился в продаже.

