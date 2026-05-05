17:29, 5 мая 2026Россия

Число обратившихся в ПВР после массированной атаки ВСУ на Чебоксары выросло

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Около 700 человек обратились в пункты временного размещения (ПВР) после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова.

Ранее сообщалось, что в ПВР находятся около 500 жителей города.

«Около 700 человек обратились за помощью в пункты временного размещения. Это жители домов в округе», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, всем им оказывается психологическая и медицинская помощь. Помимо того, граждане обеспечены питанием.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая. Помимо беспилотников, Украина могла использовать новейшую ракету «Фламинго». В сети также начали появляться первые кадры с мест прилетов. Так, возле одной из многоэтажек запечатлели окровавленного мужчину с поврежденной головой, рукой и ногами.

