Власти назвали число обратившихся в ПВР россиян после массированной атаки ВСУ

В Чебоксарах в пункты временного размещения (ПВР) обратились около 500 человек после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвала исполняющий обязанности замглавы администрации российского города по социальным вопросам Людмила Маркова, передает ТАСС.

Власти разъяснили, что ПВР открыты в трех школах Чебоксар, а также в общежитиях колледжей и техникумов.

До этого сообщалось, что в городе остановили общественный транспорт после украинской атаки.

Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». Одного человека спасти не удалось, еще 16 получили травмы.