Фигурист Малинин рассказал о своем рационе

Американский фигурист Малинин признался, что ест всего раз в день

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о своем рационе. Его слова приводит Nippon TV.

Спортсмен признался, что ест всего один раз в день. «Конечно, я люблю поесть, но... Я всегда могу отвлечь себя от еды», — сказал Малинин.

21-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира. На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо Малинин занял восьмое место.

Ранее стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник обошел Малинина по сумме заработков в сезоне-2025/2026. Россиянин заработал 11,6 миллиона рублей, в то время как доходы американца с русскими корнями составили чуть более десяти миллионов.