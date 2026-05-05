Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:33, 5 мая 2026Спорт

Фигурист Малинин рассказал о своем рационе

Американский фигурист Малинин признался, что ест всего раз в день
Владислав Уткин
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: David W Cerny / Reuters

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о своем рационе. Его слова приводит Nippon TV.

Спортсмен признался, что ест всего один раз в день. «Конечно, я люблю поесть, но... Я всегда могу отвлечь себя от еды», — сказал Малинин.

21-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира. На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо Малинин занял восьмое место.

Ранее стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник обошел Малинина по сумме заработков в сезоне-2025/2026. Россиянин заработал 11,6 миллиона рублей, в то время как доходы американца с русскими корнями составили чуть более десяти миллионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Певица Zivert снялась в наряде за миллион рублей

    Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

    Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

    Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

    Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

    ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

    Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

    Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

    Король-самозванец захватил часть страны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok