Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 15,2 миллиона рублей за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»). Google назначили наказание в виде штрафа в размере 15,2 миллиона рублей.

Какие именно материалы компания отказалась удалить, не раскрывается.

Google неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства. В марте за неудаление запрещенной информации компанию обязали выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей. В апреле за то же правонарушение ее оштрафовали на 19 миллионов рублей.