Google оштрафовали на 19 миллионов рублей в России

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 19 миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию обвинили в том, что она не удалила запрещенную в России информацию, как того требует законодательство. Уточнялось, что речь шла о пяти эпизодах этого правонарушений, за каждый из которых предполагается штраф в 3,8 миллиона рублей.

Так, общая сумма штрафа для корпорации составила 19 миллионов рублей.

Google неоднократно штрафовали за отказ удалять противоправную информацию. Так, в конце марта с корпорации постановили взыскать 3,8 миллиона рублей. В начале марта сумма штрафа составила 11,4 миллиона рублей за три эпизода правонарушения.

До этого корпорацию оштрафовали на 16 миллиардов рублей. Так, компания вовремя не уплатила назначенный ей административный штраф.