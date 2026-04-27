Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:15, 27 апреля 2026Интернет и СМИ

Google оштрафовали на 19 миллионов рублей в России

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 19 миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию обвинили в том, что она не удалила запрещенную в России информацию, как того требует законодательство. Уточнялось, что речь шла о пяти эпизодах этого правонарушений, за каждый из которых предполагается штраф в 3,8 миллиона рублей.

Так, общая сумма штрафа для корпорации составила 19 миллионов рублей.

Google неоднократно штрафовали за отказ удалять противоправную информацию. Так, в конце марта с корпорации постановили взыскать 3,8 миллиона рублей. В начале марта сумма штрафа составила 11,4 миллиона рублей за три эпизода правонарушения.

До этого корпорацию оштрафовали на 16 миллиардов рублей. Так, компания вовремя не уплатила назначенный ей административный штраф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    В России вынесли первый приговор за изображение международного движения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok