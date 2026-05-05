Мирошник назвал чаще всего страдающий от атак ВСУ регион России

Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергается атакам ВСУ

Белгородская область чаще всего подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, это следует из данных за период с 27 апреля по 3 мая. Представитель внешнеполитического ведомства России уточнил, что украинские военные выпускали на Белгородскую область по 100-130 дронов ежедневно.

«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников», — сообщил Мирошник.