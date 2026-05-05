08:57, 5 мая 2026Бывший СССР

Мирошник назвал чаще всего страдающий от атак ВСУ регион России

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Белгородская область чаще всего подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, это следует из данных за период с 27 апреля по 3 мая. Представитель внешнеполитического ведомства России уточнил, что украинские военные выпускали на Белгородскую область по 100-130 дронов ежедневно.

«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников», — сообщил Мирошник.

