Александр Мостовой заявил о готовности стать тренером ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности стать тренером ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок отметил, что у него нет лицензии, позволяющей стать главным тренером. «Но я бы согласился даже просто войти в штаб, если бы это был футбольный человек. Тот же Челестини, если бы позвонил, пошел бы к нему в штаб с удовольствием», — заявил Мостовой.

4 мая ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера. Среди основных претендентов на должность в армейском клубе называется наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

Ранее Мостовой заявил о желании возглавить сборную России. Он отметил, что с удовольствием поработал бы тренером национальной команды.