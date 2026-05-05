Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:45, 5 мая 2026Спорт

Мостовой заявил о готовности стать тренером ЦСКА

Александр Мостовой заявил о готовности стать тренером ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности стать тренером ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок отметил, что у него нет лицензии, позволяющей стать главным тренером. «Но я бы согласился даже просто войти в штаб, если бы это был футбольный человек. Тот же Челестини, если бы позвонил, пошел бы к нему в штаб с удовольствием», — заявил Мостовой.

4 мая ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера. Среди основных претендентов на должность в армейском клубе называется наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

Ранее Мостовой заявил о желании возглавить сборную России. Он отметил, что с удовольствием поработал бы тренером национальной команды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Раскрыты истинные причины попыток ЕС продолжить конфликт на Украине

    Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

    Во Франции возмутились пением Макрона в Ереване

    Великобритания расширила санкции против России

    Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 1000 километров от границы

    Политолог спрогнозировал действия Киева на 9 Мая

    Дерматолог назвала худшее натуральное средство гигиены

    Вероятность удара ВСУ по параду на 9 Мая в Москве оценили

    Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok