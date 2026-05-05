07:50, 5 мая 2026Спорт

Назван способ получить рельефный пресс без спортзала

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Max kegfire / Shutterstock / Fotodom

Инструктор по йоге Джуди Шнобелен назвала способ получить рельефный пресс без спортзала. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт посоветовала позы из йоги. Для начала нужно выполнить классическую планку для полной проработки мышц, затем боковую планку для укрепления боков и позу лодки, где из сидячего положения поднимают ноги и вытягивают руки, напрягая пресс.

Далее идут позы дельфина и стула. Комплекс завершают динамичное колено к носу из «трехногой собаки» и поза саранчи лежа на животе с подъемом ног и сведением лопаток.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. В комплекс вошли упражнения «лесенка», «велосипед» и другие.

