Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 5 мая 2026Россия

Названа причина паузы в переговорах по Украине

Константинов: Западу не нужны переговоры по Украине, поэтому и возникла пауза
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал причину паузы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Константинов считает, что это связано с нежеланием Запада, которому просто не нужны переговоры.

«Линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины на Туманном Альбионе. Именно там формируются все их планы», — подчеркнул Константинов.

До этого, в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что Украина предложила не меньше десятка своих вариантов урегулирования конфликта, но исходят они из странных источников.

Также в России высказались об участии Европейского союза (ЕС) в переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

    В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

    На Западе начали терять терпение из-за Трампа

    В США усомнились в высадке астронавтов на Луну в 2028 году

    Россиянин показал простой способ удобно спать в самолете и вызвал споры в сети

    Вероятность затяжной грозы в Москве оценили

    В России из аптек пропали жизненно важные лекарства от рака

    В ВСУ от пропаганды ЛГБТ перешли к угрозам

    Москва приблизилась к новому рекорду

    Мирошник назвал чаще всего страдающий от атак ВСУ регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok