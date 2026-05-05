Константинов: Западу не нужны переговоры по Украине, поэтому и возникла пауза

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал причину паузы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Константинов считает, что это связано с нежеланием Запада, которому просто не нужны переговоры.

«Линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины на Туманном Альбионе. Именно там формируются все их планы», — подчеркнул Константинов.

До этого, в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что Украина предложила не меньше десятка своих вариантов урегулирования конфликта, но исходят они из странных источников.

Также в России высказались об участии Европейского союза (ЕС) в переговорах по Украине.