Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:19, 5 мая 2026Россия

Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

Карасин: Заявление МО должно отрезвляюще подействовать на власти Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заявление Минобороны Росиии об ответном ударе по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы должно отрезвляюще подействовать на украинские власти. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Подобного рода заявление должно отрезвляюще подействовать на украинский истеблишмент, потому что ничего безнаказанно не проходит. Почему мы должны спокойно относиться к хамству и терроризму, который применяют они против России», — отметил он.

Карасин назвал заявления МО «нормальным, освежающим и отрезвляющим». При этом он понадеялся, что 9 мая пройдет «без откровенных провокаций украинских националистов».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Украинский лидер отметил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

При этом Минобороны России объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

    В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

    Трамп пошутил насчет своего президентства

    Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

    Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

    Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

    Трамп высказался о сроке своего правления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok