Онищенко оценил риски вспышки хантавируса в России из-за туристов с нидерландского лайнера

Онищенко: Вероятность возникновения вспышки хантавируса в России крайне мала

Риска распространения хантавирусов на территории РФ нет, вероятность, что отдыхающие на нидерландском лайнере, где зафиксированы случаи заражения, россияне, привезут вирус домой, крайне мала. Такую оценку угрозе дал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Слухи ходят, что там и наши люди были. Если даже и были, ничего страшного нет. Дай бог им не заболеть, а все остальное — мы разберемся. Вероятность, что они завезут… Я думаю, что мы справимся, не переживайте», — добавил Онищенко.

На лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, предположительно, произошла вспышка хантавируса. Это болезнь, которая обычно передается людям от грызунов. Среди членов экипажа круизного лайнера оказался гражданин России.