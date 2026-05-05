Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:52, 5 мая 2026Наука и техника

Онищенко оценил риски вспышки хантавируса в России из-за туристов с нидерландского лайнера

Онищенко: Вероятность возникновения вспышки хантавируса в России крайне мала
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Риска распространения хантавирусов на территории РФ нет, вероятность, что отдыхающие на нидерландском лайнере, где зафиксированы случаи заражения, россияне, привезут вирус домой, крайне мала. Такую оценку угрозе дал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Слухи ходят, что там и наши люди были. Если даже и были, ничего страшного нет. Дай бог им не заболеть, а все остальное — мы разберемся. Вероятность, что они завезут… Я думаю, что мы справимся, не переживайте», — добавил Онищенко.

На лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, предположительно, произошла вспышка хантавируса. Это болезнь, которая обычно передается людям от грызунов. Среди членов экипажа круизного лайнера оказался гражданин России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хитрец». Трамп рассказал о своем отношении к Зеленскому и признал потерю Украиной территорий

    Онищенко оценил риски вспышки хантавируса в России из-за туристов с нидерландского лайнера

    Жители столицы региона России в 1000 километрах от границы сняли видео во время атаки ВСУ

    Назван способ получить рельефный пресс без спортзала

    Финский премьер попал в неловкую ситуацию из-за Зеленского

    Девушка оказалась в секс-рабстве в отеле Пакистана, забеременела и лишилась ребенка

    Лжегенерал пообещал решить проблемы российского бизнесмена за сотню миллионов

    В ВСУ решили усилить пропаганду ЛГБТ

    Москвичам пообещали аномальную погоду

    Минобороны России выпустило заявление о массированной атаке ВСУ перед режимом тишины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok