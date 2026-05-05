Полянский заявил, что ЕС игнорирует проблемы внутри Украины

Европейцы на площадке ОБСЕ предпочитают не видеть наличие проблем внутри Украины. К такому выводу пришел постпред России при организации Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

По его мнению, если американская сторона после встречи лидеров на Аляске допустила необходимость урегулирования первопричин конфликта, то европейцы делают вид, что на Украине все замечательно.

«И когда мы им указываем на то, что в действительности в этой стране происходит и на каких принципах она строится, это их очень раздражает — они предпочитают этого не видеть», — отметил Полянский.

Ранее Полянский заявил, что возрождение мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине исключено. По его словам, никто сейчас даже в страшном сне не может представить возрождение СММ в каком-либо виде.