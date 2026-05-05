11:54, 5 мая 2026Спорт

Тренер «Спартака» отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА накануне дерби

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хуан Карлос Карседо. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо отреагировал на увольнение из ЦСКА коллеги Фабио Челестини накануне дерби в полуфинале Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист назвал отставки частью тренерской профессии. «Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает. Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов», — заявил Карседо.

Ранее букмекеры назвали фаворита в матче ЦСКА со «Спартаком». Аналитики уверены в итоговой победе красно-белых.

Челестини был уволен 4 мая. Матч ЦСКА со «Спартаком» пройдет 6 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.

