В ММА допустили российских спортсменов с флагом и гимном

В ММА допустили российских юниоров с флагом и гимном

В ММА допустили российских спортсменов-юниоров с флагом и гимном. Об этом сообщается в Telegram-канале министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Исполком Международной Федерации ММА (IMМAF) восстановил членство Союза ММА России. Победители первенства страны (12-17 лет) смогут принять участие в международных соревнованиях под флагом России уже в этом году», — написал Дегтярев.

Ранее, как отметил министр, полные допуск на международные соревнования получили российские дзюдоисты и самбисты. Также он поблагодарил президента Союза ММА России Сергея Фатеева за «успешное продвижение российских спортсменов на международной арене».

С 16 по 19 апреля в Тбилиси прошел чемпионат Европы по дзюдо. Российские спортсмены завоевали на нем две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.