Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:21, 5 мая 2026Наука и техника

В Польше назвали зенитные «Герани» элементом давления

Defence24: Российские «Герани-2» с ракетами Р-60 смогут сбивать медленные цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российские дроны «Герань-2», которые оснащают ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности, смогут сбивать медленные цели. Преимущества зенитных дронов назвали в публикации польского издания Defence24.

Автор обратил внимание на фотографии дронов семейства «Герань» с пусковым устройством АПУ-60-1МД для ракет Р-60. Это изделие может использовать инфракрасную головку самонаведения для точного поражения воздушных целей. Отмечается, что «Герани» летают с относительно низкой скоростью, поэтому они не смогут перехватывать быстрые и маневренные цели.

«С другой стороны, использование относительно дешевых дронов в качестве носителей вооружения может иметь смысл в контексте асимметричных действий. Даже ограниченная эффективность может быть компенсирована массовым использованием таких платформ», — говорится в публикации. Автор подчеркнул, что «Герани» с ракетами могут стать дополнительным элементом давления для перегрузки обороны противника.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В декабре генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов сообщил, что применение «Гераней» с ракетами снизит эффективность самолетов, которые используют для перехвата беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok