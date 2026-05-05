18:52, 5 мая 2026

В России оценили перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США не смогут преодолеть конфликт на Ближнем Востоке без участия России. Перспективы урегулирования ситуации оценил сенатор Владимир Джабаров в беседе с «Парламентской газетой».

«Думаю, американцы в одиночку не справятся с этим конфликтом. Скажу, возможно, банальную вещь: без участия России, имеющей хорошие отношения и с Ираном, и со странами Залива, войну на Ближнем Востоке преодолеть не удастся. Убежден в этом. А время для дипломатического разрешения ситуации на Ближнем Востоке, считаю, уже настало», — обозначил Джабаров.

Сенатор спрогнозировал один из сценариев развития событий, при котором теоретически США заблокируют Иран с Ормузского пролива. По его мнению, Иран все равно выживет, поскольку в республике уже привыкли к разного рода ограничениям и смогут найти другие пути поставок своих энергоносителей — например, через Россию.

При этом Джабаров подчеркнул, что у Израиля и США ненадолго хватит ресурсов для конфликта с Ираном. «Точные временные сроки не назову, но мы же понимаем, что все вооружение, которое поступало в Израиль, в основном поставляли американцы. Между тем США самим сейчас надо пополнять опустевшие арсеналы, они много из того, что у них было на складах, израсходовали в Иране. А работать 24 на 7 на оборонку, как делал и делает наш народ во время войны, американцы не будут», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить боевые действия против Ирана уже на этой неделе, если дипломатический тупик сохранится. До этого президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

