13:16, 5 мая 2026Силовые структуры

В СК рассказали о жертвах украинских атак на российский город

СК начнет расследование атаки ВФУ на Чувашию, где есть погибшие и пострадавшие
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России начнет расследование атаки украинских вооружениях формирований (ВФУ) на Чебоксары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, в результате атаки против мирных жителей республики есть погибшие и пострадавшие.

СК России даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к совершению преступлений лиц.

Ранее сообщалось, что число жертв украинской атаки на Чебоксары выросло до двух, а количество пострадавших также увеличилось почти в 2 раза — до 34 человек.

Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы.

