В СК рассказали о жертвах украинских атак на российский город

Следственный комитет (СК) России начнет расследование атаки украинских вооружениях формирований (ВФУ) на Чебоксары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным ведомства, в результате атаки против мирных жителей республики есть погибшие и пострадавшие.
СК России даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к совершению преступлений лиц.
Ранее сообщалось, что число жертв украинской атаки на Чебоксары выросло до двух, а количество пострадавших также увеличилось почти в 2 раза — до 34 человек.
Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы.