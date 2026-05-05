Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 5 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Лидера страны СНГ обвинили в попытке перейти на антироссийский путь

Политолог Мезюхо: Пашинян ставит Армению на антироссийские рельсы
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается поставить страну на антироссийские рельсы, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал путь евроинтеграции враждебной дорогой, по которой Пашинян ведет Армению.

«Сегодня Никол Пашинян пытается поставить Армению на антироссийские рельсы, потому что путь европейской интеграции в нынешних условиях — это откровенно враждебная дорога, по которой Пашинян ведет свою страну. В принципе, саммит Европейского политического сообщества, который состоялся в Армении, — это самая настоящая антироссийская сходка, на полях которой [президент Украины] Владимир Зеленский как главарь киевского режима и враждебного государства производит угрозы в отношении празднования Дня Победы 9 мая в Москве», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Армения должна была отреагировать на подобные заявления Зеленского, однако не сделала этого.

«Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что Никол Пашинян ведет свою страну по пути Украины. Видимо, его ничему не научил горький опыт Киева. По большому счету, он и его правительство сегодня уничтожают суверенитет страны», — подчеркнул Мезюхо.

При этом мотив Европы понятен: она включается в конкурентную борьбу с Россией и США за влияние на Кавказе. Европе необходимы новые рынки сбыта с важнейшими геополитическими узлами, отметил политолог.

«А какую выгоду из этого получат Армения и ее народ? Абсолютно никакой. Армянский коньяк соответствует европейским требованиям? Армянская экономика сегодня конкурентоспособна в сравнении с ведущими экономиками Европейского союза? Или железные дороги Армении приведены в соответствие с нормами ЕС? Но этого и близко нет», — заявил Мезюхо.

В настоящий момент Армения повторяет не лучшие практики бывших государств Советского Союза, ставших на пути реализации государственной политики в виде отторжения от России и фактической русофобии, добавил политолог.

Пашинян в ходе саммита ЕС — Армения заявил, что Ереван рассчитывает на поддержку Евросоюза в противодействии дезинформации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее рассказал об обстоятельствах, которые могут подтолкнуть Армению к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Приговор Гуфу отменен

    Брошенный отцом-убийцей в джунглях двухлетний мальчик сутки шел к спасению

    Россиянка раскрыла лайфхак для обхода норм ручной клади в самолете

    Появились новые подробности об атаке ВСУ на российский город в 1000 километров от границы

    Рвавшегося на разговор к губернатору россиянина освободили досрочно

    Назван неожиданный способ замедлить старение мозга

    Оглашено решение для 84-летнего правозащитника Пономарева

    Раскрыты истинные причины попыток ЕС продолжить конфликт на Украине

    Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok