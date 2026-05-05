Политолог Мезюхо: Пашинян ставит Армению на антироссийские рельсы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается поставить страну на антироссийские рельсы, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал путь евроинтеграции враждебной дорогой, по которой Пашинян ведет Армению.

«Сегодня Никол Пашинян пытается поставить Армению на антироссийские рельсы, потому что путь европейской интеграции в нынешних условиях — это откровенно враждебная дорога, по которой Пашинян ведет свою страну. В принципе, саммит Европейского политического сообщества, который состоялся в Армении, — это самая настоящая антироссийская сходка, на полях которой [президент Украины] Владимир Зеленский как главарь киевского режима и враждебного государства производит угрозы в отношении празднования Дня Победы 9 мая в Москве», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Армения должна была отреагировать на подобные заявления Зеленского, однако не сделала этого.

«Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что Никол Пашинян ведет свою страну по пути Украины. Видимо, его ничему не научил горький опыт Киева. По большому счету, он и его правительство сегодня уничтожают суверенитет страны», — подчеркнул Мезюхо.

При этом мотив Европы понятен: она включается в конкурентную борьбу с Россией и США за влияние на Кавказе. Европе необходимы новые рынки сбыта с важнейшими геополитическими узлами, отметил политолог.

«А какую выгоду из этого получат Армения и ее народ? Абсолютно никакой. Армянский коньяк соответствует европейским требованиям? Армянская экономика сегодня конкурентоспособна в сравнении с ведущими экономиками Европейского союза? Или железные дороги Армении приведены в соответствие с нормами ЕС? Но этого и близко нет», — заявил Мезюхо.

В настоящий момент Армения повторяет не лучшие практики бывших государств Советского Союза, ставших на пути реализации государственной политики в виде отторжения от России и фактической русофобии, добавил политолог.

Пашинян в ходе саммита ЕС — Армения заявил, что Ереван рассчитывает на поддержку Евросоюза в противодействии дезинформации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее рассказал об обстоятельствах, которые могут подтолкнуть Армению к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности.