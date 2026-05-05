ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

DN: ВВС США одобрили серийное производство самолета T-7A Red Hawk

Военно-воздушные силы (ВВС) США подготовились к замене парка устаревших учебных самолетов T-38 Talon («Коготь»). Ведомство одобрило серийное производство новых «летающих парт» T-7A Red Hawk, передает Defense News (DN).

ВВС объявили о скором подписании контракта на поставку первых 14 самолетов T-7A. Соглашение на сумму 219 миллионов долларов предполагает отгрузку запчастей и оборудования, а также обучение персонала. Эксплуатацию Red Hawk планируют начать в 2027 году.

«Замена 60-летних Т-38 является первоочередной задачей. Передовые системы T-7A создадут для наших учащихся гораздо более реалистичные условия обучения», — сказал представитель учебно-тренировочного авиационного командования ВВС бригадный генерал Мэтью Лирд.

Всего ВВС США планируют получить 351 самолет T-7A и 46 наземных тренажеров для пяти учебных баз. Издание напомнило, что программа разработки T-7A столкнулась с многолетними задержками из-за проблем с программным обеспечением и поставками комплектующих. Убытки компании Boeing оценивают в 1,8 миллиарда долларов.

В феврале Уральский завод гражданской авиации сообщил о начале испытаний турбовинтового двигателя ВК-800, который будут устанавливать на учебно-тренировочные самолеты УТС-800.