Экс-сослуживец назвал способствовавшую побегу российского военного к ВСУ деталь

Экс-сослуживец Климова заявил RT, что в день побега военного к ВСУ был туман

В день побега к Вооруженным силам Украины (ВСУ) 19-летнего российского оператора дронов Артема Климова был сильный туман. Экс-сослуживец военного-перебежчика назвал эту деталь в беседе с корреспондентом RT.

Боец предположил, что погода способствовала тому, чтобы Климов перекинулся на сторону противника.

Бывший сослуживец отметил, что отношения с Климовым у него не задались с самого начала. «Укрепленный бункер был. И вот он [Климов] зашел без спроса. И наше знакомство с ним, скажем в кавычках, не задалось. Минут через 30-40 он пропал. И я солдатам сказал: "Где человек?" Мы думали, может там вышел осмотреться или еще что-то. Подняли "птичку", посмотрели и как раз опустился очень сильный туман. Плотный туман, и вот он благодаря этому туману скрылся», — поделился военный.

До этого выяснилось, что 19-летний перебежчик Климов два года встречался с девушкой, которая им манипулировала.

О переходе Артема Климова на сторону ВСУ стало известно 21 апреля. До этого молодой человек почти три месяца передавал Главному управлению разведки Украины сведения о своем подразделении. После этого он перешел линию фронта и едва не был ликвидирован одним из украинцев.