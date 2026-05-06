19:31, 6 мая 2026Россия

Экс-сослуживец предателя Климова рассказал о последствиях его перехода к ВСУ

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19-летний российский оператор дронов Артем Климов передал украинским бойцам координаты с расположением его сослуживцев. О последствиях предательства рассказал экс-сослуживец Климова, его слова приводит RT в MAX.

«Жертвами стали наши сослуживцы, не один. Да даже один человек — это для нас это потеря большая. Чувства максимально неприятные», — сказал бывший боевой товарищ Климова.

По неофициальным данным RT, 150 российских солдат стали жертвами измены Климова.

Ранее бывший друг Климова рассказал, что перебежчик всегда отказывался обсуждать с близкими людьми службу в армии. Несмотря на это, Артем регулярно отправлял друзьям видео, где показывал свою жизнь на фронте. Позже выяснилось, что кадры были не его — Климов скачивал их из интернета.

О переходе Артема Климова на сторону ВСУ стало известно 21 апреля. До побега он почти три месяца передавал украинской разведке сведения о своем подразделении.

