Появились новые подробности о бежавшем к ВСУ российском военном

Бежавший к ВСУ военный Климов выдавал чужие видео за кадры своей службы

19-летний российский оператор беспилотников Артем Климов, который перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказывался обсуждать с друзьями службу в армии. Такие новые подробности о бежавшем на сторону противника военнослужащем рассказал его бывший друг, пишет RT.

По словам знакомого, Климов всегда отказывался обсуждать с друзьями службу в армии. При этом он постоянно отправлял им видео, где показывал свою жизнь на фронте. Позже оказалось, что кадры Климов на самом деле брал из интернета.

Выяснили случайно, что все эти кружки со стрельбой и с клубами дыма не его. Знакомые начали натыкаться на эти же видео в TikTok и других соцсетях бывший друг Климова

Ранее бывший одноклассник Климова назвал Артема крысой и гнильем. По его словам, перешедший на сторону Украины боец с детства «любил трепать языком» и нередко разбалтывал чужие секреты.

О переходе Климова на сторону ВСУ стало известно 21 апреля. Он служил в войсках связи, после чего связался с украинскими спецслужбами и на протяжении 80 дней передавал Главному управлению разведки Украины сведения о своем подразделении, в том числе координаты позиций.

Помимо Климова, известно и о других случаях предательства служивших в Вооруженных силах (ВС) России военнослужащих. В феврале 2026 года появилась информация о бывшем операторе БПЛА Мирославе Симонове, который также предал сослуживцев и перешел к украинским бойцам. До этого сообщалось, что боец ВС России Лев Ступников в течение семи месяцев передавал Украине данные о расположении российских подразделений и, предположительно, сбежал в ряды ВСУ. Еще один перешедший на сторону противника россиянин — летчик Михаил Кузьминов. Он угнал вертолет с экипажем и долетел на нем до контролируемой ВСУ территории, позже его тело нашли в испанском городе Вильяхойоса.