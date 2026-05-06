«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

23:27, 6 мая 2026Спорт

«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:3 в основное время. В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов, Максим Шалунов и Максим Березкин. У гостей забили Александр Волков, Константин Окулов и Джозеф Чеккони. Решающую шайбу в овертайме забросил Березкин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Локомотива». Команда вышла в финал Кубка Гагарина.

В решающей стадии «Локомотив» сыграет с казанским «Ак Барсом». В 1/2 финала турнира команда оказалась сильнее «Металлурга» со счетом 4-1 в серии.

