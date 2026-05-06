Мужчина не выжил после удара головой о стеклянную дверь на курорте

20:45, 6 мая 2026Путешествия

Британский турист не выжил после удара головой о стеклянную дверь на Майорке
Алина Черненко

Фото: Rawpixel.com / Magnific

Британский турист не выжил после удара головой о стеклянную дверь на популярном курорте Европы — испанском острове Майорка. Об этом сообщает Sur in English.

Инцидент произошел в среду, 6 мая, в арендованном доме в городе Санта-Маргарита. Полиция приехала на место и увидела тело 26-летнего мужчины с осколками стекла в голове. Стражи правопорядка допросили находившихся в доме четырех мужчин и двух женщин.

«Мы сосредоточены на версии, что это был трагический несчастный случай, — заявил источник в полиции. — Но пока слишком рано говорить наверняка о том, что произошло».

Расследование проводит Гражданская гвардия Испании. Арестов пока не производилось.

Ранее турист из Австралии в панике разбил головой стеклянную дверь в ресторане Таиланда. Мужчина не выжил из-за кровопотери.

