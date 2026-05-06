07:52, 6 мая 2026

Назван идеальный распорядок приема пищи в течение дня

Владислав Уткин
Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Максим Лисовский назвал идеальный распорядок приема пищи в течение дня. Его слова приводит Life.ru.

Доктор советует начинать день со стакана теплой воды. Есть нужно в течение часа после пробуждения. Лучше всего будет сделать легкий завтрак из омлета или творога.

Тренд на 5-6 приемов пищи в день также беспокоит диетолога. Он говорит, что между ними должно проходить минимум три-четыре часа. Это необходимо для того, чтобы предотвратить образование лишнего веса. Ужинать следует за четыре часа до сна. При сильном голоде вечером можно выпить стакан кефира.

