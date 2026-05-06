Объявленный Зеленским «режим тишины» назвали пиар-акцией

Шеслер: Объявление «режима тишины» не имеет отношения к реальным действиям ВСУ

Объявление «режима тишины» украинской стороной не имеет отношения к реальным действиям военных республики, а сделано исключительно для вида. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявила политолог Лариса Шеслер.

Таким образом она прокомментировала несоблюдение Вооруженными силами Украины (ВСУ) перемирия, объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Шеслер, «режим тишины» является лишь декларацией, однако соблюдать перемирие Украина не намерена. При этом версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

«Зеленский полностью контролирует Министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление — исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», — допустила собеседница издания.

Шеслер предположила, что объявлением перемирия Киев преследовал несколько целей. Так, Украина хотела продемонстрировать президенту США Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения республики, а также создать предлог для обвинения России в нарушении «режима тишины». «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию "голубя" президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», — подчеркнула политолог. Она напомнила, что Москва будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло.

5 мая глава Крыма Сергей Аксенов объявил об атаке беспилотников на регион в 22:28, когда перемирие еще не вступило в силу. В 00:10 он уточнил последствия атаки, ее жертвами стали пять человек в Джанкое.

По данным Минобороны России, в ночь на 6 мая средства ПВО сбили над регионами 53 беспилотника ВСУ.