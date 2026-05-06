Опубликовано ранее неизвестное фото «кыштымского карлика»

КП показала уникальное фото «кыштымского карлика», где он помещен в стакан

Журналисты «Комсомольской правды» (КП) опубликовали ранее неизвестное фото «гуманоида Алешеньки», известного также как «кыштымский карлик». Уникальное фото выложено на сайте издания.

На снимке тело запечатлено в граненом стакане, стоящем на столе в избе. Снимок черно-белый, на нем хорошо виден сам объект. Также издание показало цветной снимок, где виден интерьер, в котором снимали «гуманоида» — кухня, вероятно, деревенского дома.

Утверждается, что фото изданию предоставила уфолог Галина Семенкова, которой «карлика» отдал для исследования милицейский следователь Владимир Бендлин. После уфологов «гуманоида» никто не видел. Утверждается, что его останки были уничтожены.

«Гуманоида Алешеньку» обнаружила в лесу пенсионерка Тамара Просвирина с диагностированным психическим расстройством. Она взяла существо домой и якобы кормила его сладостями. Ряд свидетелей подтверждали, что видели «кыштымского карлика» живым и заявляли, что тот имел разумный взгляд, при кормлении издавал звуки, а его кожа якобы покрывалась некими выделениями. Долго «Алешенька» не прожил.

После того, как Просвирина оказалась в психиатрической лечебнице, сосед выкрал из ее дома мумию существа, чтобы попытаться продать ее. Бендлин начал собственное расследование и успел снять мумию на видео, однако вскоре лишился «гуманоида».

Ранее Бендлин назвал свою главную ошибку в расследовании дела «кыштымского карлика».