Раскрыта неожиданная подробность о нагруднике Ким Кардашьян на Met Gala

Page Six: Нагрудник Ким Кардашьян на Met Gala носила супермодель Кейт Мосс

Раскрыта неожиданная подробность о наряде американской телезвезды Ким Кардашьян на Met Gala. Информацию публикует Page Six.

По данным издания, аналогичный оранжевый металлический нагрудник с сосками, в котором на красной дорожке бала предстала Кардашьян, в 2013 году носила супермодель Кейт Мосс. Тогда звезду 90-х сняли в нем для портрета под названием «Броня», который был продан на аукционе Christie's примерно за 52 000 долларов (1,6 миллиона рублей по курсу на 2013 год).

88-летний художник Алленом Джонсон первоначально создал отливку нагрудника из стекловолокна в конце 1960-х годов в качестве реквизита для фильма, сценарий к которому он написал, но съемки так и не реализовались. Для образа Кардашьян на Met Gala нагрудник был изготовлен из той же формы и покрыт глянцевым оранжевым лаком в автомастерской.

Изначально планировалось, что изделие будет розовым, однако позже создатели остановились на том же оттенке, что и у Мосс.

Ежегодный бал Met Gala 2026 состоялся 4 мая. Темой вечера стало искусство.

Ранее в мае дизайнер подала в суд на Ким Кардашьян и обвинила ее в воровстве. Основательница бренда Fits Everybody To AT и дизайнер из Нью-Йорка Дениз Чезаре утверждает, что Кардашьян присвоила название ее бренда для самой популярной коллекции своей марки Skims Fits Everybody.