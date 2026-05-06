Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:25, 6 мая 2026Путешествия

Раскрыта судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

«112»: Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок нашли живыми
Алина Черненко

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Двух туристок из Астрахани, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, нашли живыми. Их судьбу раскрыл Telegram-канал «112».

Уточняется, что после суток поисков девушек обнаружили у озера Любви на курорте Архыз. В медицинской помощи они не нуждаются. Сейчас спасатели сопровождают их в село Маруха.

Материалы по теме:
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025

По данным Telegram-канала Shot, ранее к поискам россиянок привлекли вертолет Ми-8. Во время операции спасатели обследовали перевал Муху и Архызское седло в 23 километрах от озера, где нашли туристок.

Информация о том, что две путешественницы пропали во время похода в горы в Карачаево-Черкесии, появилась во вторник, 5 мая. Позже стало известно, что девушки шли к озеру Любви, которое, по преданию, помогает найти вторую половинку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

    Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

    Минтранс захотел отменить плату за парковку для двух машин для некоторых россиян

    В России отреагировали на удары ВСУ по Крыму и Чебоксарам перед режимом тишины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok