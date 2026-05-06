Раскрыта судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

«112»: Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок нашли живыми

Двух туристок из Астрахани, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, нашли живыми. Их судьбу раскрыл Telegram-канал «112».

Уточняется, что после суток поисков девушек обнаружили у озера Любви на курорте Архыз. В медицинской помощи они не нуждаются. Сейчас спасатели сопровождают их в село Маруха.

По данным Telegram-канала Shot, ранее к поискам россиянок привлекли вертолет Ми-8. Во время операции спасатели обследовали перевал Муху и Архызское седло в 23 километрах от озера, где нашли туристок.

Информация о том, что две путешественницы пропали во время похода в горы в Карачаево-Черкесии, появилась во вторник, 5 мая. Позже стало известно, что девушки шли к озеру Любви, которое, по преданию, помогает найти вторую половинку.

