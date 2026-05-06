Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

В Ростове участнику крымско-татарского террористического батальона дали 22 года

В Ростове-на-Дону к 22 годам колонии приговорили россиянина Романа Клюкина по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации и шпионаже. Об этом сообщает издание РАПСИ.

По данным следствия, осужденный перебрался в город Запорожье и 16 октября 2024 года влился в ряды Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией и запрещен). До 7 марта он выполнял обязанности стрелка-санитара штурмового взвода, а после в поселке Великая Новоселка занимался конспиративным сбором информации о подразделениях Российской армии.

Ранее в четырех городах России сотрудники ФСБ задержали четверых россиян и одного иностранца за сбор данных об объектах для диверсий.