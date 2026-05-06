Россиянка создала корсет из пакетов популярного маркетплейса и восхитила зрителей

Блогерша Кристина Селютина создала корсет из пакетов популярного маркетплейса и восхитила зрителей. Ролик, ставший вирусным, опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом kristinaselyutina создала выкройки из бумаги, скрепив их между собой на теле с помощью скотча. Затем по самостоятельно сконструированному макету Селютина вырезала детали из фирменных зеленых пакетов.

Кроме того, россиянка проделала отверстия на спине изделия и украсила его бумажными цветами и стразами. «Напоминаю, я ничего из этого не делала раньше. Сама в шоке, что так могу», — подписала она.

Пользователи сети восторженно оценили работу Селютиной в комментариях под постом. «Это, наверное, самое лучшее из того, что я видела», «Не знаю, что может быть круче», «Вот это вы рукодельница», «Это разрыв», — похвалили они.

