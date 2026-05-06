09:00, 6 мая 2026

Российский хоккеист стал претендентом на приз лучшему новичку НХЛ

Российский хоккеист Иван Демидов стал претендентом на приз лучшему новичку НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в тройку претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В дебютном сезоне 20-летний Демидов провел 82 встречи в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 19 шайб и сделал 43 результативные передачи. В семи встречах плей-офф хоккеист записал на свой счет один ассист.

На «Колдер Трофи» также претендуют два канадских хоккеиста. Это 18-летний защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (23 гола и 36 передач в 82 матчах) и 20-летний нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке (23 гола и 37 передач) в 82 играх.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. За клуб он дебютировал весной 2025-го, но нынешний сезон — первый полноценный для него за океаном.

