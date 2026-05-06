Российской волейболистке предложили выступать за сборную Турции

Российской волейболистке Марине Марковой предложили выступать за сборную Турции

Президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг предложил россиянке Марине Марковой, играющей за стамбульский клуб «Вакыфбанк», сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир турецкого телеканала TRT Spor.

По словам функционера, волейболистка всегда приносила пользу клубам, за которые играла. «Возможно, у нее еще нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для нее всегда открыты», — заявил Устюндаг.

25-летняя Маркова выступает за «Вакыфбанк» с 2024 года на позиции доигровщицы, в апреле ее признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции. 3 мая в составе турецкого клуба Маркова выиграла Лигу чемпионов.

Волейболистку вызывали в сборную России. Она провела одну товарищескую игру против команды Сербии.

