Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:13, 6 мая 2026Спорт

Семин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА в полуфинале Кубка России

Семин назвал «Спартак» фаворитом матча с ЦСКА в полуфинале Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал фаворита столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист сделал выбор в пользу спартаковцев. «Они лучше играли в последнее время, выглядели качественнее и агрессивнее. Но у ЦСКА поменялся тренер, это часть футбола. А сыграет это в лучшую сторону или нет, определит дерби», — заявил Семин.

Ранее фаворита встречи назвали букмекеры. Аналитики отдали предпочтение «Спартаку», на проход которого в финал можно поставить с коэффициентом 1,45.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

    Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

    Минтранс захотел отменить плату за парковку для двух машин для некоторых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok