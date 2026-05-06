Семин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА в полуфинале Кубка России

Семин назвал «Спартак» фаворитом матча с ЦСКА в полуфинале Кубка России

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал фаворита столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист сделал выбор в пользу спартаковцев. «Они лучше играли в последнее время, выглядели качественнее и агрессивнее. Но у ЦСКА поменялся тренер, это часть футбола. А сыграет это в лучшую сторону или нет, определит дерби», — заявил Семин.

Ранее фаворита встречи назвали букмекеры. Аналитики отдали предпочтение «Спартаку», на проход которого в финал можно поставить с коэффициентом 1,45.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.