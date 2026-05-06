Симеоне отреагировал на вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов

Симеоне: «Атлетико» прошел в Лиге чемпионов намного дальше, чем мы ожидали

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Об этом сообщает Marca.

По мнению специалиста, его команда отдала все силы. «Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени», — заявил Симеоне.

Ранее 5 мая «Атлетико» на выезде проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Первая встреча завершилась вничью (1:1).

Второй финалист турнира определится в ответном полуфинальном матче между мюнхенской «Баварией» и парижским ПСЖ, который пройдет 6 мая. В первой встрече французы на своем поле одержали победу со счетом 5:4.