Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:15, 6 мая 2026Спорт

Тренер «Зенита» оценил шансы на переход в клуб Неймара

Тренер «Зенита» де Оливейра: Переход Неймара в клуб маловероятен
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Неймар

Неймар. Фото: Rodrigo Valle / Reuters

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил шансы на переход в клуб нападающего сборной Бразилии Неймара — «Сантос». Об этом сообщает Sport24.

Специалист назвал нападающего сильным игроком. «Если говорить о трансфере, думаю, что сейчас это маловероятно», — добавил де Оливейра.

Неймар с 2025 года выступает за бразильский «Сантос». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в 10 миллионов евро.

В апреле ESPN сообщал о том, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил двух футболистов петербургского «Зенита» в предварительный состав на чемпионат мира 2026 года. Речь шла о защитнике Дугласе Сантосе и вингере Луисе Энрике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    Стас Пьеха указал на отсутствие эмпатии у молодежи

    Китайский автопроизводитель ушел из России

    СК отреагировал на отравление газом российских школьников во время уроков

    Назван способный снизить риск болезни Альцгеймера продукт

    Россию покинул малоизвестный китайский автобренд

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok