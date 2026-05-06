Тренер «Зенита» оценил шансы на переход в клуб Неймара

Тренер «Зенита» де Оливейра: Переход Неймара в клуб маловероятен

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил шансы на переход в клуб нападающего сборной Бразилии Неймара — «Сантос». Об этом сообщает Sport24.

Специалист назвал нападающего сильным игроком. «Если говорить о трансфере, думаю, что сейчас это маловероятно», — добавил де Оливейра.

Неймар с 2025 года выступает за бразильский «Сантос». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в 10 миллионов евро.

В апреле ESPN сообщал о том, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил двух футболистов петербургского «Зенита» в предварительный состав на чемпионат мира 2026 года. Речь шла о защитнике Дугласе Сантосе и вингере Луисе Энрике.