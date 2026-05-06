14:02, 6 мая 2026Россия

В России отреагировали на заявление в ЕС о необходимости лишить Калининград вооружений

Колесник: Попытки лишить Калининград вооружений могут вынудить РФ применить их
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник прокомментировал заявление экс-депутата Бундестага Рольфа Мютцениха о необходимости лишить Калининградскую область ракетных вооружений ради геополитического превосходства стран Евросоюза (ЕС) в бассейне Балтийского моря, отметив, что любая агрессия со стороны Европы может вынудить Россию применить оружие. Его слова приводит ТАСС.

«Если они попытаются изъять это оружие у нас, то Европа займет место не в геополитическом регионе стран Балтийского моря, а на кладбище. Они должны это понимать. Поэтому такие заявления ни к чему», — обозначил Колесник.

Российский политик также обратил внимание на активное формирование воинских соединений в странах НАТО, граничащих с Калининградской областью, в числе которых — танковый батальон в Литве. Колесник назвал этот военный полигон одной из первоочередных целей Вооруженных Сил России в случае проявления агрессии по отношению к Калининграду.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II был замечен у границ Калининградской области. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия ответит применением неконвенционального оружия при попытке НАТО захватить Калининград.

