В России призвали Зеленского к ответу за атаку на Крым за полчаса до режима тишины

13:47, 6 мая 2026

Ивлев: Зеленскому придется ответить за атаку на Крым за полчаса до режима тишины
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев призвал украинского лидера Владимира Зеленского к ответу за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым за полчаса до режима тишины. Его слова приводит ТАСС.

«Сразу после объявления периода тишины киевский бандит Зеленский устроил налет на Крым (...) Это к вопросу, чего стоят любые слова фашиста Зеленского. Они не стоят ничего», — обозначил Ивлев.

Парламентарий назвал атаки ВСУ на Россию «обычной жестокой практикой киевского режима», добавив, что за них «все равно придется ответить».

Режим тишины со стороны Украины вступил в силу в полночь 6 мая. При этом за полчаса до этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего не стало пятерых мирных жителей.

