В России сделали вывод из смертельной атаки ВСУ на Крым перед перемирием Зеленского

Депутат Шеремет: Смертельная атака ВСУ на Крым говорит о нежелании диалога

Смертельная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым перед объявленным Владимиром Зеленским перемирием, которое должно было вступить в силу в ночь на 6 мая, говорит о нежелании Киева идти на диалог с Россией. Этот вывод сделал депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, атака также была произведена незадолго до объявленного Россией перемирия в честь Дня Победы.

«Это очередное кровавое преступление свидетельствует о мстительной, гнусной античеловечной террористической сущности и говорит о нежелании украинских неонацистов вести с нами любой мирный диалог», — заявил он.

Режим тишины со стороны Украины вступил в силу в полночь 6 мая. Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.