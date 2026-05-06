ВДВ получили ремонтные роты

«Известия»: ВДВ России получили роты по ремонту беспилотников

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получили роты по ремонту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета «Известия».

Ремонтно-эвакуационная рота ВДВ включает, по данным издания, три взвода. Первый из них отвечает за БПЛА самолетного типа, второй — за коптеры, третий — за НРТК. Также рота включает группу технического контроля и эвакуации поврежденных БПЛА и НРТК из опасных районов.

«Получившим повреждения дронам нужен стандартный ремонт непосредственно на поле боя или в ближайшем тылу, чтобы не тратить время на эвакуацию вглубь страны», — заметил председатель Союза десантников России Валерий Юрьев.

Военный эксперт Юрий Лямин добавил, что новые подразделения могут собирать БПЛА и НРТК с использованием трофейных комплектующих.

В апреле газета сообщила, что Военно-морской флот (ВМФ) России получил антидронные подразделения.

