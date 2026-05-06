Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:03, 6 мая 2026Спорт

Вяльбе отказалась считать Большунова идиотом

Елена Вяльбе отказалась считать Александра Большунова идиотом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру до Игр 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживет до 2030 года в команде», — заявила Вяльбе. Она также высказала уверенность, что с Игр-2030 Большунов приедет с медалями.

Ранее Вяльбе дала совет российскому лыжнику Савелию Коростелеву. По ее словам, спортсмену «нужно притухнуть немного и тренироваться».

Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Украины от перемирия на 9 Мая фразой «получат по полной»

    Милонов раскритиковал запрет некоторых школ включать на выпускных иностранную музыку

    Директор российской школы вместо уроков устроила платный планетарий

    Покинувший Россию автогигант заявил о падении прибыли

    Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные выслушали приговор

    Артемий Лебедев дал совет спорящему с друзьями о политике зрителю

    Блогерша впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео

    Россияне стали путешествовать по судам ради эмоций

    Вяльбе отказалась считать Большунова идиотом

    Рехаб-центр известного певца обвинили в издевательствах над пациентами за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok