12:21, 6 мая 2026Мир

Захарова раскрыла подробности своей свадьбы в Нью-Йорке

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности своей свадьбы, которая прошла в Нью-Йорке в 2005 году. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы познакомились за месяц до моего отъезда, после чего я уехала в командировку. Я не могла подвести свое ведомство (...). Тогда мы пошли в консульство и расписались, такая у нас была свадьба. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет [президента России Владимира] Путина», — пошутила дипломат.

Захарова также добавила, что ни у кого в ее семье нет никакого иного гражданства, кроме российского. Она указала, что «этому фейку уже более шести лет, но его продолжают распространять», несмотря на неоднократные опровержения по всем официальным каналам.

4 мая Захарова заявила, что Госдепартамент США навязывает американское гражданство детям российских дипломатов для нового витка давления.

