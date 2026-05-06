Захарова: Российские дипломаты в Европе готовы к возможным провокациям на 9 Мая

Российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, разные провокации проходят каждый день, и российские дипломаты готовы к ним морально.

Дипломат напомнила о Венской конвенции, которая требует обеспечения безопасности представителей дипмиссий. «Провокации были, есть и, к сожалению, будут. Готовы мы? Да, безусловно», — добавила она.

Представитель МИД также заявила, что нацисты на Украине отчаянно сопротивляются Дню Победы.

