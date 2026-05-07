09:35, 7 мая 2026

Американское агентство похвалило Милея и повысило рейтинг Аргентины

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с CCC+ до B-
Дмитрий Воронин

Фото: Irina Dambrauskas / Reuters

Американское рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и местной валюте с CCC+ до B- со стабильным прогнозом, похвалив страну за улучшение перспектив накопления валютных резервов, а также бюджетного и внешнего баланса и прогресс в экономических реформах. Об этом пишут «Ведомости».

Торговый профицит страны вырос в первом квартале в пять раз, до 5,5 миллиарда долларов, чему во многом способствовал рост цен на нефть. Аргентина, в которой еще два года назад наблюдалась самая высокая инфляция в мире, получила такой же рейтинг, что и, например, Египет и Пакистан.

Одним из значимых факторов, повлиявших на решение о повышении рейтинга южноамериканской страны, в Fitch назвали укрепление позиций президента страны Хавьера Милея — либертарианца и сторонника радикальных бюджетных реформ, — который после некоторых колебаний рейтинга смог получить поддержку парламента для продвижения своей программы. Агентство прямо указало, что это позволяет рассчитывать на дальнейшее постепенное улучшение экономической ситуации в Аргентине.

Вступая в должность в 2023 году, известный своим экстравагантным поведением Милей предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация в экономике будет ухудшаться, но положительные результаты тоже придут. Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое.

Сам демонстрировавший стиль на грани циркового глава государства, который обещал поначалу закрыть Центробанк и ввести доллар США в качестве нацвалюты, позднее вынужден был пойти на компромиссы с политическим истеблишментом. Уже год спустя после избрания Милей заявил, что экономика прошла сложные времена и начала расти.

Большинство инициатив главы государства направлены на максимальную экономию госсредств, уменьшение инфляции и госдолга. Также, по словам аналитиков, Милею за счет налоговых льгот, упрощения регулирования и правил найма и увольнения сотрудников удалось поддержать рост частных вложений, которые в 2025 году увеличились на 16,4 процента.

Президент сильно сократил социальные расходы, ликвидировал более половины министерств и уволил десятки тысяч госслужащих.

Как отмечает аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Кононов, Аргентина уже не в первый раз переключается с «социалистической» экономики с огромными соцвыплатами и дефолтами по внешним долгам на «капиталистическую», и такие корректировки давали результат, но только в первые годы после запуска реформ, в то время как на горизонте 5–10 лет «большая часть прибылей оказывалась приватизирована, рост доходов не поспевал за ростом обязательств и экономика не выходила на устойчивую траекторию роста».

В апреле российский тревел-блогер, посетивший столицу Аргентину спустя три года, описал последствия реформ Милея словами «ужаснуло состояние столицы», отметив, что жизнь там стала «неоправданно дорогой».

