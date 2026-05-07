Apple купит миллионы бракованных чипов

У Apple кончились бракованные процессоры для дешевых ноутбуков MacBook Neo

У корпорации Apple закончились бракованные процессоры, которые она устанавливала в свои компьютеры. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на аналитика Тима Калпана.

В марте компания представила MacBook Neo, который создали на основе процессора A18 Pro, ранее появившегося в iPhone 16 Pro. Однако в компьютере использовали модели не с шестью, а с пятью графическими ядрами. Эти чипы были отбракованы в результате производства — они не годились для смартфонов, но подошли дешевым ноутбукам. Калпан сообщил, что у Apple закончили процессоры с пятью ядрами.

Компании удалось распродать все модели MacBook Neo, и фирма хочет закупить еще «бракованных» процессоров. Для этого она собирается заказать пять миллионов чипов у своего основного поставщика TSMC.

По словам Тима Калпана, в этот раз процессоры обойдутся ей дороже. Первые модели Neo оснащались чипами, которые компания получила фактически бесплатно — они остались от производства iPhone. В настоящее время компания продает ноутбуки MacBook Neo за 599 долларов (45 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что Apple убрала из продажи настольный компьютер Mac mini в версии 256 гигабайт. Раньше именно эта модель, оцененная в 599 долларов (45 тысяч рублей), была самой дешевой в линейке компьютеров бренда.