Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:57, 7 мая 2026Наука и техника

Apple купит миллионы бракованных чипов

У Apple кончились бракованные процессоры для дешевых ноутбуков MacBook Neo
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

У корпорации Apple закончились бракованные процессоры, которые она устанавливала в свои компьютеры. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на аналитика Тима Калпана.

В марте компания представила MacBook Neo, который создали на основе процессора A18 Pro, ранее появившегося в iPhone 16 Pro. Однако в компьютере использовали модели не с шестью, а с пятью графическими ядрами. Эти чипы были отбракованы в результате производства — они не годились для смартфонов, но подошли дешевым ноутбукам. Калпан сообщил, что у Apple закончили процессоры с пятью ядрами.

Компании удалось распродать все модели MacBook Neo, и фирма хочет закупить еще «бракованных» процессоров. Для этого она собирается заказать пять миллионов чипов у своего основного поставщика TSMC.

По словам Тима Калпана, в этот раз процессоры обойдутся ей дороже. Первые модели Neo оснащались чипами, которые компания получила фактически бесплатно — они остались от производства iPhone. В настоящее время компания продает ноутбуки MacBook Neo за 599 долларов (45 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что Apple убрала из продажи настольный компьютер Mac mini в версии 256 гигабайт. Раньше именно эта модель, оцененная в 599 долларов (45 тысяч рублей), была самой дешевой в линейке компьютеров бренда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok