Экономика
11:53, 7 мая 2026Экономика

Доходы России от экспорта колбас подсчитали

«Агроэкспорт»: Россия продала готовой мясной продукции на 42 млн долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Slawomir Fajer / Shutterstock / Fotodom

За первые два месяца 2026 года Россия сумела на восемь процентов (в денежном выражении) увеличить экспорт готовой мясной продукции. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало ТАСС.

Соответствующий показатель вырос до 42 миллионов долларов. В натуральном выражении речь идет о поставках на внешние рынки 13 тысяч тонн.

Главным покупателем оказался Казахстан, который импортировал 7,5 тысячи тонн российской готовой мясной продукции, потратив на эти цели 22 миллиона долларов. Кроме того, более 800 тонн, на почти 400 тысяч долларов, приобрела Монголия.

В феврале 2026 года Россия экспортировала в Китай замороженной говядины на 14 миллионов долларов. Достигнутый показатель оказался максимальным с мая 2023 года.

По итогам января 2026 года суммарный объем поставок курятины из Бразилии в Россию упал в денежном выражении более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го.

